في ذكراها.. قصة زواج سعاد نصر ووفاتها المأساوية

يوافق اليوم الأحد 12 مارس ذكرى ميلاد الفنانة سعاد نصر التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1953، ورحلت عن دنيانا في 5 يناير عام 2007، عن عمر يناهز الـ 53 عاما.

تزوجت الفنانة سعاد نصر للمرة الأولى من الفنان أحمد عبد الوارث وأنجبت منه طارق وفيروز، طارق ابن أحمد عبد الوارث كان يعمل كضابط في البحرية ولكنه تركها واتجه للعمل في مجال الإخراج.

وانفصلت سعاد نصر، عن الفنان أحمد عبد الوارث، ثم تزوجت من مهندس بترول يدعى محمد عبد المنعم، عام 2007.

سعاد نصر ومسيرتها

كانت الراحلة قد كونت ثنائيا ناجحا مع الفنان محمد صبحي ووصل ذروة نجاحهما فى مسلسل يوميات ونيس بأجزائه المتعددة ، وقد رفض الأخير الاستعانة ببطلة جديدة فى الموسم الجديد من العمل حيث اكتفى بوضع صورة لها طيلة الأحداث.

وقدمت سعاد نصر خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 150 عملًا دراميًا ، كان آخرها مسلسل أحلام عادية مع الفنانة يسرا ، قد قدمت في العام ذاته فيلم " الحياة منتهى اللذة مع مع الفنانة حنان ترك ومنة شلبى ، بالإضافة إلى فيلم على سبايسى مع الفنان حكيم.

وفاة سعاد نصر

توفت الراحلة سعاد نصر، عام 2007 بعد أن أجرت عملية شفط دهون في عام 2006، وتسببت جرعة زائدة من التخدير فى دخولها غيبوبة استمرت لعام كامل .

تم إعلان خبر وفاتها عن عمر ناهز 54 عامًا، والسبب في ذلك يرجع إلى خطأ طبي إثر إجرائها لعملية شفط دهون بأحد المستشفيات الخاصة، ودخلت في غيبوبة بعد إعطائها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراء عملية لشفط الدهون ونتج عنها حالة غيبوبة كاملة استمرت لمدة عام، إلى أنها توفيت، بالرغم من خروج تقرير من المستشفى بأنها توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.