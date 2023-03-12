الصحة: تحسين رواتب الأطباء تكليف مباشر من الرئيس السيسي.. فيديو

حل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضيفا على الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وأكد حسام عبدالغفار، أن تحسين منظومة الصحة تكليف مباشر من الرئيس السيسي، لافتا إلى أن وزير الصحة مهموم بتطوير المنظومة الصحية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "حرصنا على تشكيل لجنة للاهتمام وتحسين أحوال الأطباء.. تحسين الدخل والتعليم والتدريب من أبرز محاور تحسين أحوال الأطباء".

وأشار إلى "تشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء ترفع توصياتها لرئيس الوزراء، موضحا أن "تحسين أحوال الأطباء يساهم في تحسين منظومة الصحة في مصر".



