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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق 4 صيدليات مخالفة والتحفظ على 145 حالة إشغال متنوعة بالإسكندرية

حملة مكبرة بالمنتزه
حملة مكبرة بالمنتزه ثان

قادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه، حملة مكبرة بحضور الرائد خالد نجيب مدير شرطة المرافق بالمنتزة، لمراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة ورفع الإشغلات والتعديات من حرم الطريق العام بنطاق الحملة بشوارع الصفا والمروة وتفرعاته ، ٣٠ أبو كمال ، ٤٥ قبلي و بحري ، وأيضا طريق الكورنيش.

وتم تغريم المحال التجارية المنشآت المخالفة ، بقيمة ٢٢ الف جنيه كغرامات فورية للتعدي علي حرم الطريق العام من قبل المحال و المقاهي ، بالإضافة للتحفظ علي ١٤٥ حالة اشغال متنوعة ، كما تم اغلاق ٤ صيدليات لعدم وجود صيدلي مسؤول ومخالفة لافتة.

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وحيال المنشآت المخالفة في نطاق الحملة، تم تحرير ٥ محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين ، و ايضا محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وفي نفس السياق اتخاذ ٤ إنذارات حيال منشآت لم توفق الوضع البيئي ، مما يعرض العاملين لديها و المواطنين لمخاطر صحية ، و ٨ إنذارات لمنشآت أخري لم تلتزم بالاشترطات الواقية من مخاطر الحريق ، و تم توجيه ١٣ انذار من إدارة رخص المحلات بالحي ، علي أن يتم إحضار المستندات المطلوبه ، لتوفيق أوضاعهم .

جاءت الحملة بحضور مديري و موظفي إدارات الحي {المتابعة الميدانية - اشغال الطريق - الرصد البيئي - شؤون البيئة - الإيرادات - العلاقات العامة و الاعلام - الكهرباء - تطوير الأسواق}.

وبمشاركة الجهات المختصة ( جهاز حماية المستهلك - صحة المنتزة - تموين المنتزة - مكتب العمل - شركة الصرف الصحي - شركة مياة الشرب - شركة نهضة مصر - التفتيش الصيدلي ) ، و تتوالي الحملات المكبرة ، لتطبيق القانون بكل حزم حيال ما يتلاعب بالاحتياجات الأساسية ، أو يمثل مصدر إزعاج للمواطنين.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانظباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين، بعروس البحر المتوسط.

الاسكندرية حماية المستهلك الصرف الصحى المتابعة الميدانية البحر المتوسط الصفا والمروة شركة مياه الشرب

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