مياه الإسكندرية توفر سيارات خدمة العملاء المتنقلة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأعلنت الشركة تمركز السيارات من يوم 11 مارس ليوم 20 مارس للتيسير على المواطنين من السادة كبار السن او السادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء في الأماكن التالية:

سيارة شرق :

امام رافع محمد نجيب سيدي بشر

من ٩ صباحا ل ٨ مساء

سيارة وسط :

بشاير الخير ٣ القباري امام مسجد الشهيد إلهامي

من 9 صباحا الى 8 مساء

سيارة غرب :

مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان

من ١٠ صباحا ل ٣ ونصف عصرا

امام فرع شركة المياه بالبيطاش

من ٤ عصرا ل ٩ مساء

- يوم الجمعه من 2 ظهرا الى 8 مساء بنفس اماكن تمركز السيارات

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

لتقديم الخدمات الآتية:

تعاقد على إدخال العدادات

استقبال شكاوى

شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.