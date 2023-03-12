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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ

اللجنة البارالمبية توقع اتفاقية شراكة في مجال دمج الاستدامة البيئية|صور

اللجنة البارالمبية
اللجنة البارالمبية توقع اتفاقية شراكة في مجال دمج الاستدامة

تنفيذا لتوصيات مؤتمر المناخ الذى عقد بالقاهرة نوفمبر الماضى قامت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى  بتوقيع اتفاقية شراكه فى مجال دمج الاستدامة البيئية في مجال الرياضات البارلمبية بحضور  سيمون دين رئيس اللجنة البارالمبية الافريقية من غانا النائبة الدكتور حياة خطاب نائب رئيس اللجنة البارلمبية الافريقية وعضو مجلس الشيوخ اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الافريقية اوكسا والمهندس ايمن عفيفي رئيس شركة موائل.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة البارالمبية تدخل عصرا جديدا من التطوير فى الحركة الرياضية ودمجها بكل ما يخص صحة الرياضى ومن بينها  دمجها  بالاستدامة البيئية والتى تعتبر الحدث الاول في مصر ، لربط البيئة والاستدامة بالرياضة ، وبدء تطبيقها في اليوم البارالمبي الاهلي تحت شعار الاستدامة البيئية في الرياضات البارالمبية واول خطوة هو  توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موائل برئاسة المهندس ايمن عفيفى وهى احدي الشركات المتخصصة لوضع الاستراتيجيات والخطط وتطبيقها فى رياضات ذوى الاعاقة وهو ما يتماشى  مع سياسة الدولة في الحفاظ علي البيئة ، ومعالجة اثار تغير المناخ وزيادة الوعي البيئي لدي العائلة البارالمبية خاصة بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ التابع للامم المتحدة وسوف يتم  تنظيم بطولة اليوم البارالمبي تحت عنوان go green (رياضة خالية من التلوث).


حضر المؤتمر كل من الدكتور أحمد عوين نائب رئيس اللجنه وعماد رمضان امين الصندوق وايهاب حسانين عضو مجلس الاداره ورئيس الاتحاد العربى للالعاب البارالمبية والدكتوره هويدا مندى المدير التنفيذى.

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