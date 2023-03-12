بث مباشر.. حفل تكريم الأزهر للفائزين بمسابقة تراث الإمام الماتريدي

انطلقت منذ قليل، بقاعة مؤتمرات الأزهر، أعمال حفل تكريم الفائزين في المسابقة البحثية التي عقدها المجمع لباحثي مؤسسة الأزهر الشريف، بعنوان: «تراث الإمام الماتريدي»، وذلك ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتعاون مع جمهورية أوزباكستان.

تراث الإمام الماتريدي

ويُعقد حفل التكريم بحضور د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور جاسور نجم الدينوف، المسؤول بديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، والدكتور جمال الدين كريموف، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر.

جدير بالذكر أن المسابقة استهدفت دراسة سيرة الإمام الماتريدي وتراثه العلمي وتابعيه، بالإضافة إلى تأريخ ظهور المدرسة الماتريدية ومراحل تطورها وتراث أعلامها العلمي، وتوثيق المخطوطات اليدوية المتعلقة بالمدرسة الماتريدية التي لا تزال محفوظة في خزائن مكتبات العالم، وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية وقيم التسامح المتضمنة في أعمال علماء المدرسة الماتريدية على نطاق واسع، ومواجهة الأفكار التكفيرية للتيارات الحديثة التي تمارس نشاطها تحت غطاء الدين الإسلامي الحنيف.

فاعليات الأسبوع المائي تزامنا مع احتفاليات اليوم العالمي للمياه

يشارك الأزهر الشريف في فاعليات الأسبوع المائي تزامنا مع احتفاليات اليوم العالمي للمياه ضمن حملة قومية لترشيد استهلاك المياه من 10 حتى 15 مارس2023 تحت عنوان"كل نقطة بتفرق"، إيمانًا من الأزهر الشريف بأهمية رفع الوعي القومي بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية بالدولة، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي يولي أهمية كبيرة بتبني قضية ترشيد استهلاك المياه ووضعها ضمن أولويات المرحلة القادمة.

وصرح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم التنبيه على جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية بعمل ندوات توعوية وتثقيفية للتوعية بأهمية ترشيد المياه، وضرورة الحفاظ عليها، بالإضافة إلى لوحات إرشادية توضح أهمية المياه للحياه.

ومن جانبه ، قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إننا سنشارك ضمن حملة ترشيد استهلاك المياه إيمانا منا بأهمية المياه، كما سيقوم الوعاظ والواعظات التابعين للمجمع بعمل ندوات على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، تكاملا مع مؤسسات الدولة في التوعية بقضية مهمة للمجتمع والعالم أجمع.