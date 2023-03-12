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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب جولة محافظ الشرقية لمدينة القنايات.. إزالة منزل آيل للسقوط

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة القنايات للاطمئنان على انتظام سير أعمال توسعة ورصف طريق الترعة المردومة داخل المدينة بطول 2.6 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه لربط الطريق بطريق الزقازيق / القنايات / ديرب نجم للمساهمة في تخفيف حدة الزحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

وخلال جولته بشوارع المدينة للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين أمر المحافظ أحمد ضاحي رئيس مدينة القنايات بإزالة الأكشاك المخالفة وتنفيذ قرار الإزالة الصادر لمبنى متهالك حفاظاً علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة واستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع لإعادة الانضباط للشارع.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مدينة القنايات بإزالة منزل قديم آيل للسقوط مما يمثل خطر داهم على حياة المواطنين وممتلكاتهم وذلك بشارع البحر المردوم حرصاً على أرواح ممتلكات المواطنين.

 

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود اليومية بجميع كافه القطاعات الخدمية لتحسين جوده الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع ومداخل المدن.

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