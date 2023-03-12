رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التجديد والتطوير بمستشفى الحسين

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، بتفقد أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة داخل أقسام مستشفى الحسين الجامعي، وفي مقدمتها مبنى العيادات الخارجية، ومبنى الرعاية المركزة المجمعة.

مستشفى الحسين الجامعي

في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وخلال الجولة وقف رئيس الجامعة على الأعمال التي يجري العمل بها داخل مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الحسين الجامعي، إضافة إلى أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة في بعض الأقسام الأخرى، وطالب رئيس الجامعة الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن؛ لكي يتسنى افتتاحها ودخولها الخدمة؛ لتكون إضافة جديدة تضاف إلى رصيد قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم باعتبار أن قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر يعد من أهم القطاعات الخدمية التي تدعم جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، ونواب مدير عام المستشفى: الدكتور فيصل زايد، والدكتور محمد النحاس، والدكتور هشام وفقي، والدكتور أحمد جمعة.

خلال استقباله وفدًا من هيئة ضمان جودة التعليم

كما استقبل رئيس جامعة الأزهر، وفدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قبيل بدء مراجعته لبرنامج الصحافة والإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة.

وأكد فضيلته أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة لها سمة خاصة، وأن كل قسم فيها يعادل كلية من الكليات، وأنها تبذل جهودًا كبيرة في نشر الوسطية والاعتدال، وحققت تميزًا في اعتماد عدد من برامجها التعليمية؛ منها خلال الفترة الماضية: اعتماد برنامجين جديدين، هما: برنامج الشريعة والقانون باللغة العربية، وبرنامج الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية، وقد سبقها اعتماد ثلاثة برامج تعليمية خلال شهر فبراير الماضي، وهي: «أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية».

يذكر أن فريق هيئة ضمان الجودة بصدد المراجعة لبرنامج «الصحافة والإعلام» بالكلية، وأنه عقب اعتماد هذا البرنامج ستكون كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة -إن شاء الله- معتمدة اعتمادًا برامجيًّا كاملًا.