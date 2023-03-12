عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التجديد والتطوير بمستشفى الحسين

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، بتفقد أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة داخل أقسام مستشفى الحسين الجامعي، وفي مقدمتها مبنى العيادات الخارجية، ومبنى الرعاية المركزة المجمعة.

مستشفى الحسين الجامعي

في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم. 

وخلال الجولة وقف رئيس الجامعة على الأعمال التي يجري العمل بها داخل مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الحسين الجامعي، إضافة إلى أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة في بعض الأقسام الأخرى، وطالب رئيس الجامعة الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن؛ لكي يتسنى افتتاحها ودخولها الخدمة؛ لتكون إضافة جديدة تضاف إلى رصيد قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم باعتبار أن قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر يعد من أهم القطاعات الخدمية التي تدعم جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، ونواب مدير عام المستشفى: الدكتور فيصل زايد، والدكتور محمد النحاس، والدكتور هشام وفقي، والدكتور أحمد جمعة.

رئيس جامعة الأزهر: لدينا أقسام علمية تعادل كليات مستقلة

الأزهر: الأشاعرة والماتريدية لم يبتدعا منهجا يخالف منهج السلف

خلال استقباله وفدًا من هيئة ضمان جودة التعليم

كما استقبل رئيس جامعة الأزهر، وفدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قبيل بدء مراجعته لبرنامج الصحافة والإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة.

وأكد فضيلته أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة لها سمة خاصة، وأن كل قسم فيها يعادل كلية من الكليات، وأنها تبذل جهودًا كبيرة في نشر الوسطية والاعتدال، وحققت تميزًا في اعتماد عدد من برامجها التعليمية؛ منها خلال الفترة الماضية: اعتماد برنامجين جديدين، هما: برنامج الشريعة والقانون باللغة العربية، وبرنامج الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية، وقد سبقها اعتماد ثلاثة برامج تعليمية خلال شهر فبراير الماضي، وهي: «أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية».

يذكر أن فريق هيئة ضمان الجودة بصدد المراجعة لبرنامج «الصحافة والإعلام» بالكلية، وأنه عقب اعتماد هذا البرنامج ستكون كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة -إن شاء الله- معتمدة اعتمادًا برامجيًّا كاملًا.

جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود كلية الطب مستشفى الحسين الجامعي قطاع المستشفيات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

قرار عاجل من الأهلي ضد عقوبة كهربا

سرقة فيلا النجم العالمي محمد صلاح بالتجمع الأول

موضوعات متعلقة

الأزهر: الأشاعرة والماتريدية لم يبتدعا منهجا يخالف منهج السلف

انتخاب أستاذ بطب الأزهر سكرتيرًا لشعبة إنعاش القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب

رئيس جامعة الأزهر: لدينا أقسام علمية تعادل كليات مستقلة

نظير عياد: الأزهر الشريف منارة يهتدي بنورها الداعون للتعايش السلميّ

بث مباشر.. حفل تكريم الأزهر للفائزين بمسابقة تراث الإمام الماتريدي

عالم أزهري لوعاظ ليبيا: مصدر المنهج السليم لفهم النص النبوي يؤخذ من الأئمة العدول

بحضور وكيل الأزهر.. مجمع البحوث الإسلامية يكرم الفائزين بمسابقة تراث الإمام الماتريدي

مرصد الأزهر: الإرهاب البيولوجي تحوّل خطير في المسار التقليدي للتنظيمات

ترشيحاتنا

نسخة كهربائية كلاسيكية من فولكس فاجن بيتل.. المواصفات والسعر

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 مارس 2023

حكم تجهيز شنط رمضان من زكاة المال

قلب ولدي عليا حجر.. تفاصيل تمزيق شاب لجسد والدته في سوهاج

لتوفير العملة الصعبة.. زيادة حافز توريد القمح المحلي إلى 1250 جنيها للإردب

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقيلولة.. 3 فوائد لن تتوقعها

تصميم جريء.. عبير صبري تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

بيخون بمزاجه.. رضوى الشربيني: مافيش ست خطافة رجالة |فيديو

بالأحمر الجريء.. يسرا تستعرض جمالها بصور جديدة | شاهد

فيديو

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

هجمة شتوية.. الأرصاد تحذر من رياح وبرودة وأمطار

متجوزة عرفي وفي شقتها 860 طربة حشيش.. من هي البلوجر آية إيهاب؟«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ