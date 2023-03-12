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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: توطيد العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تحسين الاستثمار والتنمية في سيناء

صدى البلد

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، محطة بحوث رأس سدر، يرافقه المسئولون التنفيذيون بالمحافظة. 

وكان في استقباله الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، حيث استعرض الأنشطة الخاصة بالحملة القومية بالنهوض بالإبل وشاهد الحلب الآلي للإبل. 

وأكد الدكتور أحمد رجب عسكر، رئيس الحملة، أن تقنية الحلب الآلي تطبق لأول مرة على الإبل بمصر. 

واستكمل المحافظ الزيارة بتفقد قطيع الهجن المهداة من دولة الإمارات العربية الشقيقة، ومتابعة الحالة الصحية والغذائية للقطيع.

وأعرب فودة، خلال الزيارة، عن تقديره للجهود التى يبذلها العلماء والباحثون فى المحطة، وتأكيده أهمية دعمهم وتشجيعهم، وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لمشاكل التنمية الزراعية بالمحافظة.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور عبد الله زغلول، رئيس المركز، أنه في اطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتم تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة فى محافظة جنوب سيناء، وتوطيد العلاقات، وتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تحسين الاستثمار والتنمية بالمنطقة. 

ووجه بتقديم جميع الإمكانات اللازمة بالمركز للنهوض بالتنمية الزراعية في المنطقة.

سيناء محطة بحوث جنوب سيناء وزير الزراعة الامارات

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