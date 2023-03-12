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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في حياة كريمة.. ندوة بإعلام الفيوم

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة المنوفية

نظمت كلية الإعلام جامعة المنوفية برئاسة الدكتورة ندية القاضى عميد كلية الإعلام والدكتور عادل رفعت وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة هويدا الدر رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بالكلية ودكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب الجامعة ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب وإدارة رعاية الطلاب بكلية الإعلام.

 

جاء ذلك انطلاقا من دور الجامعة فى تنمية قيم الولاء الانتماء  لدى الطلاب وحث وتشجيع الطلاب على المشاركة والتطوع فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.


حاضر في الندوة علاء الدين حسن منسق حياة كريمة بالمنوفية والدكتور أمل غنيم منسق حياة كريمة بمركز أشمون.

 

وتم عرض فيلم تسجيلى عن حياة كريمة بحضور عدد كبير من طلاب وطالبات الكلية بلغ عددهم  550 طالبا وطالبة من كلية الإعلام.

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الثلاثاء القادم.. افتتاح الملتقى العلمي الطلابي الأول لكليات جامعة المنوفية

 ودار حوار نقاشى بين الطلاب والمحاضرين فى الندوة.

 

 قدم الندوة حسين الجمال رئيس إتحاد  طلاب الكلية أشرف على الندوة محمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعي  والرحلات وإدارة رعاية الشباب بكلية الإعلام.

حياة كريمة المنوفية جامعة المنوفية كلية الإعلام المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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