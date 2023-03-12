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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يترأس مجلس كلية الهندسة بشبين الكوم

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عُقد اليوم، الأحد، مجلس كلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد سعفان، عميد الكلية، والدكتور عباس الحفناوي، والدكتور محمد عز العرب، والدكتور صبحي غنيم، الرؤساء السابقين لجامعة المنوفية ووكلاء كلية الهندسة ورؤساء الأقسام. حيث أستهل المجلس بتقديم الدكتور سعفان عميد الكلية وأعضاء المجلس التهنئية للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بحصوله على الطبيب المثالي على مستوى الجمهوية.

ورحب “القاصد” بأعضاء المجلس والرؤساء السابقين للجامعة، معربــًا عن سعادته بحضوره مجلس كلية الهندسة كأول مجلس له منذ توليه رئاسة الجامعة في يناير الماضي، مؤكدًا الدور الحيوي للكلية في المجالات الهندسية، وأن الجامعة تمتلك كليات سباقة في العمل الهندسي في جميع المجالات والمشروعات، فضلاً عن تميز الجامعة بخبراء في كليات الهندسة بشبين الكوم والهندسة الإلكترونية والحاسبات والمعلومات والذكاء الصناعي.

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وقدم “القاصد” كل الشكر والتقدير لدور الكلية في تقديم الاستشارات الهندسية في مشروعات المحافظة، واعتماد ديوان المحافظة على الكوادر الهندسة بجامعة المنوفية في مشروعاتها الحيوية.

وأشار إلى دور الكلية في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالتعاون مع محافظة المنوفية في تنفيذ المشروعات الهندسية العملاقة. 

كما دعا “القاصد” إلى ضرورة مشاركة الكلية في تقديم مقترحات استثمارية في قضايا الدولة التنموية، والتي بصددها الجامعات بالوقت الراهن، وعلى رأسها دراسة إنشاء شركات خاصة داخل الجامعات، واستغلال الكوادر والخبرات التي تمتلكها الجامعة، والتي بدورها تساهم في تخفيف العبء المالي عن الدولة، مؤكدًا أن كلية الهندسة تعد من أعمدة الجامعة في التنمية داخل المجتمع.  

ونوه إلى أهمية دراسة التوسعات البرامجية الجديدة والمستحدثة في العلوم الهندسية لمواجهة الزيادة الطلابية ومواكبة سوق العمل المتغيرة، وحث الكلية على تقديم الاستشارات والإنشاءات الهندسية لجامعة السادات لإنشاء كلية الطب والهندسة، إلى جانب استعداد الجامعة في تقديم كامل الدعم من خلال كوادر وخبرات الجامعة في جميع التخصصات، خاصة الهندسية.

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