أول رد من أسرة محمد صلاح على واقعة سرقة فيلا التجمع.. مفاجأة

أسرته تنتقل من نجريج إلي الفيلا للحصر محتويات السرقة

أفادت مصادر مقربة داخل أسرة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزى بأنه تمت سرقة مبلغ مالي كبير ودرع أحسن لاعب في افريقيا من فيلا اللاعب ومقر إقامته بالتجمع.

وكشفت المصادر داخل أسرة اللاعب الفرعون المصري، عن اكتشافهم السرقة عقب انتقالهم من قرية نجريج بمركز بسيون في محافظة الغربية وقيامهم بزيارة الفيلا حيث فوجئوا ببعثرة محتويات الفيلا وسرقة أشياء كثيرة من الفيلا لتقوم اسرة اللاعب بإبلاغ الاجهزة الامنية التي بدأت التحرك للقبض علي الجناة .

مفاجأة في سرقة الفيلا..ملابس وأحذية رياضية

كما أفادت المصادر بأن الأسرة أكدت حدوث عملية السرقة حيث تبين استيلاء مجهولبن علي ملابس محمد صلاح وعدد من مقتنيات اللاعب و15 حذاء رياضي بالاضافة لسرقة درع احسن لاعب بأفريقيا ومبلغ مالي كان اللاعب تركه داخل الفيلا الي جانب اجهزة بث تلفزيوني وشاشات تليفزيونية.

ويكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ تعرض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالتجمع الأول لواقعة سرقة.

كان قسم شرطة التجمع الأول تلقي بلاغاً بتعرض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح لسرقة ملابس وكوتشيات ثمينة من داخلها بدائرة القسم .



علي الفور وجه مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات واقعة سرقة فيلا محمد صلاح وضبط مرتكبيه .

تفريغ الكاميرات

وانتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وجارٍ استجواب الشهود وفحص كاميرات المراقبة لتحديد هويه المتهمين .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.