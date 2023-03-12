إنقاذ مسن بالشرقية يعاني من ضعف ضربات القلب نتيجة انقطاع الضفيرة الكهربية

اكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للقضاء علي قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تم التكليف برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه استمرارا لنجاح منظومة العلاج علي نفقة الدولة، والتي تهدف إلى رفع المعاناة عن المريض والمواطن المصري، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبيه بمستشفى الزقازيق العام وبإشراف الدكتور جلال بليغ مدير عام المستشفى ،وعقب استقبال مريض٧٢سنه يعاني من ضعف بضربات القلب نتيجة انقطاع بالضفيرة الكهربية، وتم انقاذ حياته وتركيب منظم مؤقت وتم وضع المريض تحت الملاحظه بعناية القلب.

وأشار "مسعود" الي انه كان في استقبال الحالة فريق العمل بقيادة الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة والدكتور السيد فرج استاذ القلب والمشرف الفني للقسطرة والدكتور حسام عطية استشاري القلب ومدير وحدة القسطرة والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب والفريق المعاون له دكتور محمد مجدي( زماله القلب) وعبد الرحمن محمد ( تمريض القسطرة) وناديه محمد (تمريض القسطرة) وسميره سعيد (تمريض القسطرة)وعماد حمدي/ (فني القسطرة).

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