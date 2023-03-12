فودة: تقييم 50 سلالة قمح وشعير لاختيار أفضلها للزراعة بجنوب سيناء

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد أعمال تجارب تقييم سلالات القمح بمحطة بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر للوقوف على مستوى النتائج البحثية الخاصة بتحديد نوع القمح والشعير الذي يجود زراعته في المحافظة بما يتناسب مع نسبة الملوحة في المياه والتربة.

وقال المحافظ، إنه جاري تقييم التجارب الخاصة بسلالات القمح، والزراعات المحمية مثل الطماطم، تحت إشراف مركز بحوث الصحراء داخل محطة بحوث رأس سدر، للوصول إلى أفضل أنواع سلالات القمح التي تجود زراعتها بالمحافظة، تمهيدًا للتوسع في زراعة محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.

وأكد المحافظ أن مركز بحوث الصحراء حريص على تقديم الدعم للمحافظة من خلال تحسين السلالات الحيوانية والنباتية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للمزارعين بالتواصل معهم وتقديم الحلول العلمية والممارسات الزراعية السليمة التي من شأنها الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وزيادة إنتاجية الفدان، وأيضًا توفير الشتلات للمزارعين بأسعار التكلفة.

وأوضح أنه يسعى إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة، من خلال تحديد أنسب وأجود السلالات التي تناسب مع درجة الملوحة في المياه والتربة، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد".

من جانبه قال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث الصحراء برأس سدر، إنه جاري تقييم نحو 50 سلالة من القمح والشعير، للتعرف على أجود الأنواع التي تتناسب مع نسبة الملوحة في التربة والمياه لتوفير التقاوي الخاصة بها للمزارعين، بهدف الوصول لأعلى إنتاجية للفدان، مضيفًا أنه يجري الاهتمام بكافة التجارب البحثية، للحصول على نتائج بحثية واقعية وممثلة للظروف البيئية بالمنطقة، وقادرة على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها.

وأوضح رئيس المحطة، أن نتيجة التجارب تظهر بعد إعادة تجربة الزراعة لمدة 3 سنوات متتالية، بهدف الوصول لنتائج دقيقة وجزية، لافتًا إلى أنه جرى البدء في التجارب والتقييم بمحافظة جنوب سيناء منذ عام فقط، ومن المقرر أن يجري إعلان النتيجة بعد عامين، وبعدها سيجري توفير تقاوي القمح المناسبة للمزارعين.

وأكد أن التجارب والأبحاث العلمية لا تقتصر فقط على القمح، بل تجري العديد من التجارب حول الزراعات المحمية بهدف إضافة أصناف عالية الجودة من الطماطم، مشيرًا إلى أنه يجري خلال هذه التجارب مراعاة توفير المياه باستخدام طرق الري الحديثة والبسيطة التي لا تدهر المخزون الجوفي بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعلى حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

فودة يتابع

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