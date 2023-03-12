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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استكمال المرحلة الثانية من مبادرة "أملك ×عملك" بالأقصر

صدى البلد

استكملت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، المرحلة الثانية من مبادرة ( أملك ×عملك ) والتي تعد إحدى مخرجات مؤتمر الشباب في دورته الثانية والذي كان بعنوان "الشباب في المواجهة"، وتهدف المرحلة الثانية من المبادرة إلى تدريب ثلاثة الاف شاب وفتاة من محافظة الأقصر ومراكزها المختلفة، وقرى حياة كريمة.

كما تهدف المبادرة إلى تعريف الشباب وتوعيتهم بالعمل الريادي وتكوين الأفكار للمشروعات والتحول الرقمي والشمول المالي.

وشهدت مراكز محافظة الأقصر تدريب (818) شابا وفتاة خلال 5 أيام من مختلف القرى والمراكز، ورؤساء ومقرري ومنسقى وحدة السكان بكل مركز موزعين : مركز وقرى الزينية مجموعة أولى ١٤٦ متدربا بمركز الزينية ومركز وقرى أرمنت مجموعة أولى ١٦٥ متدربا، ومجموعة ثانية ٢٦٨ متدربا بقاعة جمعية الشبان المسلمين ومركز وقرى اسنا مجموعة أولى ٢٠٤ متدربين بقاعة جمعية المحافظة على القرآن الكريم ومدينة الأقصر وتم تدريب 35 متدربا بقاعة مكتبة مصر العامة.

شارك في الفعاليات كل من رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية وفريق عمل وحدة السكان.

وحضر شركاء المبادرة  فاطمة بغدادي  مدير مؤسسة المنارة والضحى- ومدربو المبادرة محمد كمال من مبادرة رواد النيل بنك مصر، وعرفة الرملي مدير المعاملات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات؛ والدكتور احمد شاهين مدير حاضنة الاعمال بطيبة ، و رجب محمد جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر فرع طيبة وفرع أرمنت وفرع اسنا، وأبو زيد محمد جهاز تنمية المشروعات، ومنسقو الجمعيات الأهلية لوحدة السكان  بمراكز ارمنت واسنا والزينية  و أحمد مصطفى غبيش رئيس مجلس ادارة جمعية الشبان المسلمين وعلي الشاذلي من ادارة الشباب والرياضة بأرمنت .

وبالتعاون مع جمعية الشبان المسلمين بأرمنت واتحاد شباب ارمنت، تمت اقامة معرض الحرف التراثية لمدة ثلاثة أيام متتالية على التوالي على هامش تدريبات وحدة السكان لمبادرة املك في عملك تزامناً بالاحتفال بيوم المرأة العالمى. 

وقالت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر ان المبادرة مستمرة في كل مراكز وقرى محافظة الاقصر وتعنى بتوطين فكرة العمل الحر والبحث عن رواد الأعمال ودعمهم بكل الوسائل والآليات وسيتم خلال فترة المبادرة دمج اصحاب الاعاقات السمعية تزامناً مع اليوم العالمى للسمع .

كما ذكر احمد العراقي ان المبادرة يدعمها ويمولها بنك مصر ادارة الشمول المالي، وتم عمل حسابات بنكية مجانية واستلم المتدربون كروت ميزا بنك مصر وتم عمل محافظ الكترونية وكل الخدمات تقدم ضمن المبادرة مجانا.

يأتى ذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وتحت اشراف محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر ومتابعة رؤساء المراكز والمدن  بالمحافظة. 

الأقصر مكتبة مصر العامة حياة كريمة محافظة الاقصر ارمنت مجلس إدارة تنمية المشروعات رؤساء المراكز والمدن المسئولية المجتمعية رئيس مجلس إدارة مراكز وقرى

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