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رياضة

طارق راشد رئيس نادي وادي دجلة : انتظروا فريق الكرة قريبا فى الممتاز .. وحاربنا الأزمة المالية بالتخطيط.. حوار

طارق راشد رئيس نادي
طارق راشد رئيس نادي وادى دجلة

نجحت أندية وادى دجلة فى الفترة الأخيرة فى دعم الرياضة المصرية بالعديد من الأبطال فى مختلف الرياضيات لتكون ركنا أساسيا لما تحققه من نجاحات كبرى.. كانت اللعبة الأهم داخل جدران نادى وادى دجلة هى الاسكواش التى تصدر أبطاله التصنيف العالمى لسنوات طويلة بعد كانت منصات التتويج تنتظرهم فى كل البطولات داخل مصر وخارجها ..

ولم يكن الإسكواش هو صاحب الاهتمام بعد أن نجحت ادارة النادي فى توفير كافة الخدمات أمام اعضائه وهو ما يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات كيف نجحت الادارة فى توفير ذلك رغم الأزمة المالية التى تضرب العالم أجمع بالاضافة الى التساؤل الاهم أين كرة القدم حاليا فى نادي وادى بعد ظهور عشرات اللاعبين المميزين فى الدوري خريجى أكاديميات وادى دجلة .

.. وكان لنا هذا الحوار مع الدكتور طارق راشد رئيس نادى وادى دجلة.

بداية .. كيف نجح وادى دجلة فى تقديم الخدمات رغم الأزمة المالية الكبرى التى ضربت العالم أجمع ؟

بلا شك تأثير الأزمة المالية كبير على كافة الهيئات فى مصر وخارجها ولكننا حرصنا على الاستمرار فى تقديم كافة الخدمات لكافة الأعضاء بنفس الجودة التى تعودنا عليها داخل النادي حتى وإن زادت قيمة الخدمة بعض الشىء ولكننا حرصنا على استمرار كافة الخدمات .

وكيف حافظ النادى على الجانب الرياضى رغم تلك الأزمة ؟

لم يختلف الجانب الرياضى عن كافة الجوانب الاخرى حيث حرصنا رغم كافة الظروف الصعبة على الاهتمام بكافة الجوانب الرياضية من خلال الاهتمام بكافة الألعاب الرياضية دون السماح لتلك الازمة المالية بتأثيرها على أبطالنا فى كافة الالعاب .

وكيف تم ذلك ؟

بالتأكيد الادارة داخل وادى دجلة حرصت على توفير الرعاية الكاملة لأبطالنا فى المنافسات المختلفة والألعاب المختلفة وكان النجاح هو الحليف الأول فاستمر أبطالنا فى العديد من الالعاب فى المقدمة دون تراجع .

تظل كرة القدم هى صاحبة الشعبية الأولى .. أين فريق دجلة لكرة القدم حاليا ؟

بكل تأكيد كرة القدم صاحبة الشعبية الاولى فى كل مكان ولدينا اهتمام خاص بهذا القطاع لاسيما أن وادى دجلة أحد الروافد الكبرى للاعبين لأندية الدوري الممتاز وهم الذين يتواجدين حاليا فى كبرى الأندية فى مصر وتخرجوا من أكاديميات وادى دجلة .

ولا أخفى سرا أننا حاليا لدينا خطة نعمل على تحقيقها فى أسرع وقت وبمعدل زمنى تتضمن عودة فريق الكرة من جديد الى الدوري الممتاز من جديد خاصة أننا لدينا القطاع الجيد من الناشئين الذين يضمن للفريق المنافسة بأبنائه على التأهل الى الدوري من جديد .

كيف نجحت أندية وادى دجلة رغم الأزمة المالية فى تطوير البنية التحتية داخل فروعه المختلفة ؟

دائما نحرص كادارة وادى دجلة على تطوير كل الفروع أمام الاعضاء والعمل على توفير كل الخدمات ونحن منذ أيام افتتحنا ملعبين للبادل أحد أهم الالعاب فى الوقت الحالي فى فرع النادي بالمعادى بعد أن تم توفيرها فى النخيل وسنعمل على توفيرها أيضا فى اكتوبر .. وأؤكد أننا نواجه الأزمة الاقتصادية بالفكر .

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