يعيش على ذكريات القاضية.. تعليق إبراهيم سعيد على تراجع مستوى أفشة

كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل هزيمة الأهلي أمام صن دوانز وسر تراجع أداء اللاعبين خلال الفترة الحالية.



وقال سعيد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "بيرسي تاو هو أفضل لاعبي الأهلي أمام صن دوانز وباقي اللاعيبة مش موجودين"، مطالبا إدارة الأهلي بإيجاد بديل لعلي معلول، موضحا: “علي معلول استهلك بسبب مشاركته في كافة المباريات”.

أفشة مركز مع الجمهور

وطالب سعيد، إدارة الأهلي، بالاستغناء عن ياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة.

وعن تراجع مستوي افشة، قال: "خد فرص كتير ومستواه متراجع بسبب تركيزه مع الجمهور ويعيش على ذكريات القاضية ممكن ولا يطور من مستواه".

