بروتوكول تعاون بين صحة الإسكندرية والمعهد العالي للصحة العامة

عقدت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الاسكندرية من أجل الاهتمام بالحملة الخاصة بالصحة النفسية وتعزيز قدرات الفريق على القيام بالأنشطة التثقيفية اللازمة.

و قد بدأت اليوم الأحد ١٢ مارس أولى الفاعليات التدريبية الخاصة بالصحة النفسية و قد حضر التدريب عدد ٢٥ عضو من أعضاء فرق الثقافة الصحية على مستويات المديرية والمناطق والمنشآت الصحية التابعة لها.

و قد قام بالتدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم صحة الأسرة بالمعهد العالي للصحة العامة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة و السكان للاهتمام بالصحة النفسية وبرعاية دكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و بإشراف دكتورة مها حسيب، مدير ادارة الثقافة الصحية.