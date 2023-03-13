قوى عاملة الإسكندرية تسلم شهادات 28 متدربا على مهن مستحدثة

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية شهادات إتمام التدريب لـ 28 متدربا ومتدربة بقاعة المديرية، وذلك بعد انتهاء البرامج التدريبية التى نظمتها المديرية على بعض المهن التدريبية المستحدثة وهي: الكوافير ، وستائر ومفروشات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح محمد كمال وكيل المديرية، أنه تم خلال الاحتفالية تسليم شهادات التخرج للمتدربين بعد اجتيازهم الاختبار النهائي لعدد 13 متدربا ومتدربة على مهنة الكوافير ، فضلا عن 15 متدربة على مهنة ستائر ومفروشات بعد تدريبهم بمركز تدريب مهني الحضرة . استمع وكيل المديرية عقب التسليم لمطالب الشباب في مجال التدريب والتى تمثلت فى زيادة فترة التدريب على مهنة الكوافير للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمهارة حول تلك المهنة .

وأكد وكيل المديرية أنه سيتم عقد ورش عمل لهم وذلك لزيادة الخبرة والتطبيق العملي لهم حتي يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية.

وأضاف أن الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني ؛ والوحدة المتنقلة تتم بالمجان لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين فى قرى ومدن المحافظة .

حضر التسليم داليا عبد المجيد باحث بإدارة التدريب المهني ، ونورا محمد مدير مركز تدريب مهني الحضرة ، ومحمد علي مدرب مهنة الكوافير، وياسمين احمد حبشي مدرب مهنة الكوافير ، ووائل خضير مدرب مهنة الستائر والمفروشات .