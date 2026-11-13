من تحت الباب.. كواليس القبض على المتهم بالتلصص على جيرانه بأسيوط

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع شخص لاتهامه بالتلصص على جيرانه والنظر خلسة من أسفل باب شقتهم بمحافظة أسيوط.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالنظر خلسة من أسفل باب شقة جيرانه بأسيوط.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، موضحًا أن ذلك كان بقصد التلصص على جيرانه.

وبسؤال مالك العقار، أقر بأنه عقب اكتشافه قيام المتهم بالتلصص على جيرانه، طلب منه ترك الشقة، وتم فسخ عقد الإيجار بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت جهات التحقيق التحقيق في الواقعة.