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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حمولة الموت على الطريق.. التحقيق مع سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالجيزة

المتهم
المتهم
محمد شراط

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع سائق بتهمة تعريض حياته وحياة المواطنين للخطر، بعد تحميل سيارته بحمولة زائدة دون تأمينها خلال سيره بأحد الطرق بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كواليس الواقعة 

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بتحميلها بحمولة زائدة دون تأمينها، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، خلال سيره بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التحقيق القبض ضبط المتهمين الجهات الأمنية عرض المواطنين للخطر

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