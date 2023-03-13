مصادرة 226 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية بالغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، 226 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية، داخل مخزن تابع لمحل مبيدات بمركز كفرالزيات، قبل بيعها للمزارعين واستخدامها بالأراضى الزراعية.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بتقريرا بتمكن حملة من مفتشي الرقابة التموينية بالإشتراك مع مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية، من ضبط مخزن تابع لمحل مبيدات بمركز كفرالزيات بداخله ٢٢٦ عبوة مخصبات ومبيدات زراعية ومساعد نمو سعة العبوة ١ لتر ، منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون علي كل عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.