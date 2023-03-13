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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد صادم من الكرملين بشأن زيارة الرئيس الصيني لموسكو

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه لا يستبعد حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة في الهند.

وحول  تقرير لوكالة رويترز يفيد بأن الرئيس الصيني شي جين بينج يخطط لزيارة روسيا للقاء فلاديمير بوتين في أقرب وقت الأسبوع المقبل، رد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف بالقول إنه  ليس لديه ما يقوله.

وقال بيسكوف: إنه "لا يوجد ما يقوله بشأن الموضوع وإن الإعلانات عن مثل هذه الزيارات عادة ما تكون منسقة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة على الأمر إن الرئيس الصيني، شي جين بينج، يخطط لزيارة العاصمة الروسية موسكو للقاء نظيره فلاديمير بوتين، الأسبوع المقبل.

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ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على الاخبار المتداولة ، كما امتنع الكرملين عن التعليق.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

ورفضت المصادر المطلعة على الأمر الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع.

والجمعة الماضية، فاز الرئيس الصيني، شي جين بينج، بولاية ثالثة غير مسبوقة في البلاد مدتها خمس سنوات.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أول المهنئين لشي.

وقال الكرملين، في برقية إلى شي، إنه واثق من قدرة الزعيمين على تعزيز تعاونهما في أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وقال بوتين لشي: "إنني على ثقة من أننا، بالعمل معا، سنضمن توسيع التعاون الروسي الصيني المثمر في مختلف المجالات".

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