جامعة سيناء: فتح باب القبول المبكر بفرعي العريش والقنطرة بتخفيض 40% من المصروفات  

أعلن محمود راتب، عن فتح باب القبول المبكر للعام الجامعي المقبل للقيد بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، بتخفيض 40% من المصروفات لطلاب فرع العريش و30% لطلاب فرع القنطرة، علي أن تستمر المنحة طوال فترة الدراسة بشرط النجاح، مشيرا إلى أن اجمالي عدد المنح الدراسية للعام الدراسي الجاري وصلت إلي 92 مليون جنيه.

جامعة سيناء

جامعة سيناء تقدم منح مجانية 100%



وأضاف راتب أن أعلى منحة لطلاب البدو من أهالي وسط سيناء وتكون منحة مجانية بنسبة 100% حتى في حالة رسوبه، فضلًا عن منح مجانية كاملة محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية.

جامعة سيناء

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة المنح العام الجاري لزيادة الطلاب في سيناء لزيادة التنمية والحركة الاقتصادية، فضلًا عن منحة 100% لأول الدفعة في كل تخصص، ومنحة 50% للحاصلين على تقدير امتياز.

جامعة سيناء

جامعة سيناء

جامعة سيناء

جامعة سيناء

جامعة سيناء

جامعة سيناء

جامعة سيناء

جامعة سيناء

جامعة سيناء

جامعة سيناء

جامعة سيناء