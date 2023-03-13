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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنوفية: مركز التطوير المهني قدم خدمات توظيف لـ10 آلاف طالب وخريج

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية مجلس إدارة المركز الجامعى للتطوير المهنى بالجامعة بحضور أعضاء المجلس الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة الدكتورة مها فخرى المدير التنفيذى للمراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الهام لمركز التطوير المهنى والذى يهدف منذ إنشائه إلى سد الفجوة بين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل ومدى تلبية المناهج التعليمية لهذه المتطلبات ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، ودرجة استعداد الخريجين الجدد لمواكبة هذه التكنولوجيا المطلوبة بسوق العمل وذلك من خلال تنمية قدرات الطلاب وتقديم خدمات الإرشاد المهنى لهم لزيادة فرصهم بسوق العمل، حيث قدم المركز خلال ثلاث أعوام خدمات تدريبية ومنح مجانية، وتدريبات تخصصية وخدمات توظيف لعشرة آلاف وثمانمائة طالب وخريج حتى الآن.

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وناقش رئيس الجامعة أوجه التطوير المطلوبة فيما يتعلق بمهارات ومعارف ومتطلبات الطلاب والخريجين، والتأكيد على أهمية تعريف الطلاب بالوظائف والتخصصات المستحدثة على سوق العمل، والمعايير الجديدة لاختيار الوظائف المرتبطة بالكليات النظرية والعملية وتدريبهم على اختيار الأنسب لدراستهم وقدراتهم.

 وعرض رئيس الجامعة التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، وحدد موعدا دوريا لانعقاد المجلس لمتابعة سير العمل، كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف المالى للمركز والمطلوب صرفه للعاملين بالمركز.

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