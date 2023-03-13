النفط ينخفض 4 دولارات دفعة واحد بسبب انهيار سيليكون فالي.. تفاصيل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، أربعة دولارات كاملة وكذلك الأسهم، على وقع انهيار بنك سيلكون فالي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأكدت التقارير الصحفية، أن أزمة انهيار سيلكون فالي أدت إلى مزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة، و عززت المخاوف من مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.96 دولار، أو 4.8 بالمئة، إلى 78.82 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.86 دولار أو خمسة بالمئة إلى 72.82 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ أوائل يناير بينما لامس خام غرب تكساس الوسيط أسعارا لم يشهدها منذ أوائل ديسمبر.

وأدت المخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيلكون فالي إلى عمليات بيع في الأصول الأمريكية بداية الأسبوع.

وتراجع الدولار في الأيام القليلة الماضية مما يجعل النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار الخام.