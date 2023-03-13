فعاليات ملتقى التوظيف بسياحة وفنادق المنصورة

يواصل الملتقى الثانى للتوظيف والذى نظمته كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة فى إطار أنشطة وفعاليات لجنة التغيرات المناخية بالجامعة فعالياته بعقد ندوة بعنوان "ريادة الأعمال والابتكار كمدخل للاقتصاد السياحي الأخضر واستحداث الوظائف الخضراء" والتى أدارها الدكتور مسعد سلامة وكيل كلية الآداب ورئيس لجنة التغيرات المناخية.



وأكد" سلامة " أهمية تدريب طلاب كلية السياحة بجامعة المنصورة علي طرق التحول للاقتصاد الأخضر وصناعة سياحة مستدامة بفكر ابتكاري يستخدم البيئة الطبيعية في محافظة الدقهلية ومصر وإنشاء برامج سياحية ومشاريع صغيرة مستغلة لبحيرة المنزلة وساحل البحر المتوسط ونهر النيل بمدينة المنصورة والزراعات المائية لإنتاج الورد في المنشآت السياحية.

وقالت دكتور رشا رأفت إن الاقتصاد الأخضر ليس هو السياحة البيئية فقط كما تحدثت عن الحرف اليدوية كصناعة كبيرة مثل صناعة البردي بالشرقية.

وقام دكتور أحمد فكري بتعريف الطلاب على مكتب المنح والمشروعات والتعاون الدولي حيث أنه مكتب خدمي يفيد الطلاب والخريجين في كتابة الأفكار وصياغتها للحصول علي التمويل من الجهات المختلفة والتسويق لها وكتابة السيرة الذاتية.

وحلل الدكتور محمد عبد الخالق الاستراتيجيات التى تعمل بها الدولة حاليا وما يتوافق منها مع الجامعة والباحثين والعلاقة بين الجامعة والقطاعات في المجتمع كما نوه إلي أهمية توجه الطلاب لمكتب التايكو لأخذ الاستشارات في الأفكار المختلفة.

وأكدت دكتور أسماء أهمية الخبرة من خلال الكلية والجامعة وحثت الطلاب على وجود انتماء بداخلهم تجاه وطنهم والمؤسسة التي ينتمون لها.