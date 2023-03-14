بعد صورة ميسي.. هل عاد معتصم النهار وطليقته لين برنجكجي

ظهر الفنان معتصم النهار في صورة جديدة برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي ؛ حيث فتح ذلك

التكهنات حول عودته لزوجته بعد ظهورها معه هي الاخرى.

و ظهرت أيضا سيدة الأعمال لين برنجكجي طليقة الفنان معتصم النهار وابنتها " ساندرا" بصورة مع اسطورة كرة القدم الارجنتيني ليونيل ميسي في فرنسا.



طليقة معتصم النهار:

أثـارت سيدة الأعـمال السورية ” لين برنجكجي ” طليـقة الفنان السوري معتصم النهار جـدلا واسعا على منصات

التواصل الأجتماعي بين وذلك بعدما ظهرت بإطلالة جريـئة من داخل بانيو الحمام.



شاركت لين برنجكجي طليـقة الممثل معتصم النهار محبيها وعشاقها على حسابها الرسمي من خلال منصة تبادل

الصور والفيديوهات الأنستجرام مقطع فيديو مصور لها ظهرت من خلاله داخل منزلها وتحديدا في حمـامها ضمن حوض الأستحـمام".

لين برنجكجي

اعتمدت برنجكجي في اطلالتها تلك على ارتداء فسـتانا قصـيرا للغاية مكشـوفا عند جـزئه العلـوي بدت من خلاله في غاية أناقتها مع اعتمادها لمسة جمـالية نـاسبت حضورها

وقد أحـدثت برنجكجي بإطلالتها تلك على عدة ردود أفعال قـاسية وحـادة طالتها من قبل رواد المنصات الذين وجهوا ، اليها عدة اتهـامات أبرزها تعـمدها اتخاذ الوضعـيات الجريـئة من أجل تصـدر الترند خاصة بعد غيـاب اسمـها بشكل ملحوظ.



معتصم النهار وطليقته:



وكان معتصم النهار قد كشف في مقابلة ببرنامج "هلا بك" مع الإعلامية نجاح المساعيد على تلفزيون دبي أن أجواء الشهرة التي يعيشها الفنان أو الفنانة عامة تؤثر بشكل أو بآخر على استقرار البيت، معتبرا أن"مهمّة الزوجين تأتي هنا لكي يتكاتفا ويفهما بعضهما أكثر" من أجل التصدي لأي مشاكل.

وعن سبب الانفصال، كشف أنه تعب خلال فترة زواجه، ولم يستطع الموازنة بشكل صحيح على الرغم من محاولاته. وقال "بلوم نفسي لحظة ولكن حاولت جاهدًا أن أوازن بين العائلة والعمل".

كذلك، أوضح أنه وصل مع زوجته لمكان متعب، معتبرا أن قرار الطلاق الذي اتخذاه قد يكون صحيحا ".

وتابع "ما عندي شك بالقرار الذي أخذته ولكن لم أكن أفضّله"، فالفنان بعض المرات يدفع ضريبة الشهرة غاليًا، وقرار الانفصال من ضرائب الشهرة التي دفعتها".

طليقة معتصم النهار ترد:

خرجت لين برنجكجي -طليقة الفنان معتصم النهار- عن صمتها، وكتبت كلمات عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، تلمح فيه إلى واقعة طلاقها التي أحدثت جدلًا خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت طليقة معتصم النهار، عبر انستجرام: «نحن ننجو فقط بفضل الله ولطفه وفضله، الحمد لله على ما مضى، والحمد لله على ما نحن الآن، والحمد لله على ما هو آت، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا».

حذف الصور

يأتي ذلك بعدما، أثارت لين برنجكجي زوجة الفنان السوري معتصم النهار الجدل بعدما فوجيء الجمهور باختفاء صور زوجها من حسابها على انستجرام، وهو ما أثار التكهنات حول انفصاله عنها أو وجود خلافات بينهما، بعد ان انتشرت شائعات طلاقها.

وبالعودة إلى صفحة "برنجكجي" الموثقة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تبين انها قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما بزوجها.

ووسط الاخبار المتداوله، التزم الفنان السوري معتصم النهار الصمت، وكذلك زوجته، فلم يردّا على كل الشائعات المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية.