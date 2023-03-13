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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. شاهد آخر ظهور فني لـ سهام فتحي

سهام فتحي
سهام فتحي

يوافق اليوم الإثنين 13 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سهام فتحي، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1936، ورحلت في 21 فبراير عام 2018، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا. 

 

حياة سهام فتحي 

ولدت الفنانة سهام فتحي، في شهر مارس من عام 1936، وحصلت على دبلوم ثانوي فني واشتهرت بتقديم دور صديقة البطلة فى اكثر من عمل فنى.

تزوجت سهام فتحى من الفنان القدير يوسف شعبان وبعد فترة قرروا الانفصال.


أعمال سهام فتحي

شاركت سهام فتحي فى العديد من الأعمال، فقدمت عام 1963 مجموعة أفلام منها «الباب المفتوح» مع فاتن حمامة وصالح سليم، «الحقيقة العارية» مع ماجدة وإيهاب نافع، و«بياعة الجرايد» مع نعيمة عاكف وماجدة، وفي عام 1964 قدمت «الباحثة عن الحب» مع نادية لطفي ورشدي أباظة، وخلال عام 1965 شاركت بـ«أغلى من حياتي» مع شادية وصلاح ذو الفقار، وفي عام 1971 قدمت «مذكرات الآنسة منال» مع نيللي وأحمد مظهر.

شاركت سهام فتحي، فى أكثر من مسلسل تليفزيونى من أبرزها «زينب والعرش» مع سهير رمزي ومحمود مرسي، عام 1979، «رأفت الهجان» الجزء الثاني مع محمود عبد العزيز، عام 1990، «يوميات ونيس» مع محمد صبحي، عام 1995، «لن أعيش في جلباب أبي» مع نور الشريف، عام 1996، وقدمت من خلال المسلسل دور زوجة الوزير والذى قدمه رشوان توفيق .

 

أخر أعمال سهام فتحي

آخر أعمال سهام فتحي، الفنية مسلسل إذاعي بعنوان "كلام في الحب" ورحلت عن عالمنا، صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وأوصت بعدم إقامة عزاء لها. 

سهام فتحي
سهام فتحي
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