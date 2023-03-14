اليوم.. محاكمة الأشقاء الثلاثة قتلة جارهم في بنها

تواصل محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم، محاكمة 3 متهمين "أشقاء"، بتهمة قتل شخص والشروع في قتل آخر، أثناء مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمي.



وجاء أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18685 لسنة 2022 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 2979 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عرفه م م"، 45 سنة، محبوس، و"نبيل م م"، 37 سنة، هارب، و"رمضان م م"، 42 سنة، محبوس، قتلوا المجني عليه "مصطفي ج ع"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية عقدوا العزم علي قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين).



وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه بمحل الواقعة بحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان، وما أن ظفروا به حتى افتعل الثاني مشادة بينه المجنى عليه، واثنائه ظهر الأول وباغته بطعنه بالسلاح الأبيض، سالف البيان، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات.