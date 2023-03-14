عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة الأشقاء الثلاثة قتلة جارهم في بنها

صدى البلد

تواصل  محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم، محاكمة 3 متهمين "أشقاء"،  بتهمة قتل شخص والشروع في قتل آخر، أثناء مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية. 

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمي.
 

وجاء أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18685 لسنة 2022 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 2979 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عرفه م م"، 45 سنة، محبوس، و"نبيل م م"، 37 سنة، هارب، و"رمضان م م"، 42 سنة، محبوس، قتلوا المجني عليه "مصطفي ج ع"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية عقدوا العزم علي قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين). 

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه بمحل الواقعة بحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان، وما أن ظفروا به حتى افتعل الثاني مشادة بينه المجنى عليه، واثنائه ظهر الأول وباغته بطعنه بالسلاح الأبيض، سالف البيان، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

محكمة جنايات بنها جريمة قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غربلة في الأهلي| البداية بـ "الشناوي" و5 لاعبين تحت التهديد.. والدكة في انتظار هؤلاء

خلال الساعات المقبلة .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

لأول مرة في تاريخ مصر.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء| فيديو

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

الهلال يبعث برسالة شديدة اللهجة لـ الأهلي وصن داونز بانتصار عريض في البطولة العربية

عقوبة.. بيان عاجل من إدارة شباب بلوزداد قبل مباراة الزمالك الحاسمة

ترشيحاتنا

كولر يُفاجئ علي لطفي قبل مواجهة الأهلي والقطن

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14-3-2023

صلة الأرحام تزيد الرزق فهل قطعها يمنعه؟ دار الإفتاء ترد

لغز عثور السلطات الأمريكية على قطعة أثرية مصرية عمرها 3000 عام| تفاصيل

بلينكن يزور إثيوبيا والنيجر لإجراء محادثات حول السلام والشراكة في إفريقيا

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

صادم.. طفلة 3 سنوات تنهي حياة شقيقتها الأكبر في أمريكا

الزومبي.. علماء يوقظون فيروسا خطيرا عمره 48 ألف سنة

هل شرب الحليب مع السمك يسبب البهاق؟

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ