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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديد من تويوتا .. بريوس PHEV "استخدمها باور بنك" |صور

تويوتا بريوس PHEV
تويوتا بريوس PHEV

تواصل شركة تويوتا اليابانية عملاقة تصنيع السيارات، من تألقها في هذا المجال، عبر نسختها الجديدة كليًا، بريوس PHEV ذات التقنيات الهجينة، والتي تأتي باطلالة خارجية عصرية، إلى جانب حزمة عالية الاداء من التجهيزات.

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 تويوتا بريوس PHEV

الاداء الفني لسيارة تويوتا بريوس PHEV

 

تأتي السيارة تويوتا بريوس PHEV بمحرك سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 164 كيلو واط فيما يعادل 223 حصانا، بينما يمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 6.7 ثانية.

 تويوتا بريوس PHEV

بينما حصلت السيارة تويوتا بريوس PHEV على بطارية عالية السعة، تعزز من القدرات الهجينة التي تتمتع بها السيارة، كما تتوافر السيارة بملحق طاقة كهربائي خارجي بشكل قياسي، وموصل طاقة مدعوم بمدخل شحن يستخدم كمصدر طاقة خارجي، حيث يمكنه توفير 1500 واط 100 فولت تيار متردد.

 تويوتا بريوس PHEV

ويمكن استخدام طاقة السيارة في العديد من المواقف ايضا، مثل الرحلات القصيرة، والانشطة الترفيهية، حيث توافر بها مصدر امداد طاقة خارجي، ويساعد ذلك في بعض حالات الطوارئ أو أثناء أنقطاع التيار الكهربائي، بالاضافة إلى امتلاك السيارة مظهر خارجي انيق، مع جنوط رياضية، مجموعة من حساسات الحركة.

 تويوتا بريوس PHEV

وتتوافر السيارة تويوتا بريوس PHEV بسقف زجاجي، ومرايات جانبية كهربائية، مع مفهوم رباعي الابواب، وسعة تخزين خلفية، بالاضافة إلى مصابيح امامية حادة، إلى جانب مقصورة داخلية تضم مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس.

 تويوتا بريوس PHEV
تويوتا بريوس PHEV تويوتا بريوس PHEV سيارة تويوتا بريوس PHEV

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