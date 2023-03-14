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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لازم ياخد جزاءه.. هيفاء وهبي ترفع دعوى قضائية ضد شخص إساء لها

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رفعها دعوى قضائية على أشخاص تعرضوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالإساءة.

وقالت هيفاء وهبي في تصريحات لها عبر إحدى القنوات اللبنانية: «لقد لجأت للقانون لكي أسترد حقي وهذه الرسالة لجميع الناس، أي حدا يضايقكم على السوشيال ميديا لازم يتحبس وياخد جزائه، ولازم تلجأوا للقضاء، لأن السوشيال ميديا بيحصل فيها تخطي كتير للحدود، فيجب هذه الأشخاص أن تأخد جزاءها ويتم معاقبتها وحبسها فورا».

هيفاء وهبي:


شاركت النجمة هيفاء وهبي جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام إحياءها حفلا في دولة قطر مؤخرا.

وظهرت هيفاء وهبى بإطلالة جريئة ومميزة مرتدية فستانا أحمر اللون أنيق يليق بقوامها، من تصميم نيكولا جبران، وجاء تصميمه يليق بقوامها الممشوق، فكان ضيق عليها بفتحة في الخلف، ومفتوح من الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها على الطريقة الويفى.

هيفاء وهبي انشغلت خلال الفترة الماضية بتصوير فيلمها "رمسيس باريس"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس في رحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

هيفاء وهبي انشغلت خلال الفترة الماضية بتصوير فيلمها "رمسيس باريس"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس في رحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

هيفاء وهبي

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