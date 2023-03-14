دعاء ليلة 22 من شعبان.. بـ17 كلمة يحفظك الله في جسدك ومالك

نشهد في هذه اللحظات ليلة الثاني والعشرين من شهر شعبان، وهو ما يعني أنه حان موعد قضاء الحوائج من خلال دعاء ليلة 22 من شعبان ، والذي يعد من أهم الأدعية المستجابة في ليالي شهر شعبان المبارك، وذلك لأن ليلة الثاني والعشرين من شعبان، هي ثاني ليالي العشر الأواخر من شعبان وهي تلك القريبة من رمضان الكريم ، ومن ثم فإن دعاء ليلة 22 من شعبان هو فرصة الفرج السريع ولا يمكن تفويته بأي حال من الأحوال ولأي سبب كان .

دعاء ليلة 22 من شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الأمر في دعاء ليلة 22 من شعبان واسع ، فالدعاء عبادة وتحري أوقات الإجابة المباركة وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، التي لا ينبغي الاستهانة به خاصة في شهر شعبان الفضيل .

وأوضحت أن دعاء ليلة 22 من شعبان يعد من أهم الأدعية التي ينبغي الحرص عليها، حيث إنه في ليالي العشر الأواخر من شعبان ، ذلك الشهر الذي قال عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ومن دعاء ليلة الحادي والعشرين من شهر شعبان: «اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي».

دعاء ليلة 22 شعبان