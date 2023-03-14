دعاء ليلة 22 من شعبان.. بـ17 كلمة يحفظك الله في جسدك ومالك

نشهد في هذه اللحظات ليلة الثاني والعشرين من شهر شعبان، وهو ما يعني أنه حان موعد قضاء الحوائج من خلال دعاء ليلة 22 من شعبان ، والذي يعد من أهم الأدعية المستجابة في ليالي شهر شعبان المبارك، وذلك لأن ليلة الثاني والعشرين من شعبان، هي ثاني ليالي العشر الأواخر من شعبان وهي تلك القريبة من رمضان الكريم ، ومن ثم فإن دعاء ليلة 22 من شعبان هو فرصة الفرج السريع ولا يمكن تفويته بأي حال من الأحوال ولأي سبب كان .
دعاء ليلة 22 من شعبان
قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الأمر في دعاء ليلة 22 من شعبان واسع ، فالدعاء عبادة وتحري أوقات الإجابة المباركة وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، التي لا ينبغي الاستهانة به خاصة في شهر شعبان الفضيل .
وأوضحت أن دعاء ليلة 22 من شعبان يعد من أهم الأدعية التي ينبغي الحرص عليها، حيث إنه في ليالي العشر الأواخر من شعبان ، ذلك الشهر الذي قال عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ومن دعاء ليلة الحادي والعشرين من شهر شعبان: «اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي».
دعاء ليلة 22 شعبان
- اللهم فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.
- يا رب أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا.
- اَللّـهُمَّ فَرِّجْ عَنا فَرَجًا عاجِلًا قَريبًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ َأوْ هُوَ أقْرَبُ يا أرحم الراحمين.
- اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.
- اللهم أبدل حزني فرحًا، وهمومي سعادة، وضيقي فرجًا، وارزقني يومًا أفضل من أمسي، فليس لي سواك يا رب.
- اللهم إني اسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن.
- اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.
- يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
- يا سابغ النِعم، ويا دافع النِقم، ويا فارج الغَم، ويا كاشف الظُلم، ويا أعدل من حَكَم، ويا حسيب من ظَلَم، ويا أول بلا بداية، ويا آخِر بلا نهاية، اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.
- اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب ، اللهم اسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق.
- اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي.
- اللهم اجبر كسر قلبي، جبرًا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب.
- اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.
- اللهم إني اسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.
- اللهم فرج همنا ونفس كربنا واقض عنا ديننا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا.
- اللهم صن وجهي باليسار و لا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق طالبي رزقك و استعطف شرار خلقك، و أبتلى بحمد من أعطاني و أفتن بذم من منعني وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع إنك على كل شيء قدير.
- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، ربي لا تكلني إلى أحد ، ولا تحوجني إلا أحد، وأغنني عن كل أحد ، يا من إليه المستند ، وعليه المعتمد ، وهو الواحد الفرد الصمد ، لا شريك له ولا ولد ، خذ بيدي من الضلال إلا الرشد ، ونجني من كل ضيق ونكد.
- إِلـهي عَظُمَ الْبَلاءُ، وَبَرِحَ الْخَفاءُ، وَانْكَشَفَ الْغِطاءُ، وَانْقَطَعَ الرَّجاءُ، وَضاقَتِ الأرضُ، وَمُنِعَتِ السَّماءُ، واَنْتَ الْمُسْتَعانُ، وَاِلَيْكَ الْمُشْتَكى، وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ والرَّخاءِ.
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.