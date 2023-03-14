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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حكيم يكشف تفاصيل عدم مشاركته في فيلم حلاوة روح.. ودراسته بالأزهر الشريف

حكيم
حكيم

حل المطرب حكيم ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، للكشف عن أسرار حياته الشخصية والفنية لأول مرة.

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صاحبها في السجن وملحنها ميت .. حكيم يكشف قصة أغنية السلام عليكم

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الجميع تأثر به.. حكيم يستعيد ذكريات أول ألبوم عام 1991| فيديو

وكشف المطرب حكيم تفاصيل كواليس أغنيته الشهيرة "حلاوة روح"، قائلا "كنت رايح وقتها المفروض إنى أمثل دور في الفيلم، وتحديداً دور محمد لطفى، ولكن اعتذرت عنه، فقالي المنتج السبكي وقتها أنت مش عايز تشتغل معايا؛ فقلتله في أغنية ممكن أغنيها؟، فجابها من العربية، وبالفعل غنتها".

المطرب حكيم عن طفولة: درست في الأزهر 

استرجع حكيم، أيام طفولته عندما كان يريد دراسة المزيكا في بداية حياته، قائلا "قولت لوالدتى وأنا بمشى معاها في مغاغة أدخل الكونسر، فقالت لى إيه الكونسر ده؟ قلت لها ثانوي عادي ولكن فيه مزيكا بدرسها كمان .. فقالت لابويا وبعدها لقيتهم مدخليني الأزهر ودرست فيه بالفعل".

وأوضح الفنان حكيم عن أغنية كتبت له في البداية ولكن قام عبد الباسط حمودة بأخذها وغنائها، قائلا "أغنية اديني قلبك وخد حناني .. سمعتها وكان معايا حد وقالي مش حلوة وبلاش تغنيها".

أغاني كان يرغب حكيم في غنائها  

وأضاف "حكيم"، أنه أول شخص سمع كلمات أغنية "كلام الناس" الذي قام بغنائها المطرب جورج وسوف، ولكنه لم يقم بغنائها بسبب الألبوم الذي كان يقوم به، فهذه الأغنية لم تكت تسير في نفس اتجاه باقي الأغاني، موضحاً "دي الأغنية الوحيدة اللي كان نفسي أغنيها وندمت عليها".

وتابع حكيم، أن أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا" كتبت من أجله، ولكن لم يقم بغنائها أيضا، مشيراً إلى أن راغب علامة أخذ هذه الأغنية في سكة الرومانسية، وليس الشعبي كما كان يريد أن يفعل.

وكشف "حكيم" قصة أغنية "السلام عليكم"، والتي جاءت عند رؤية أمل الطاير لشاويش مسرح عندما كان يقول "السلام عليكم" ويقوموا المواطنين بإعطائه أموالا، فذهب بعد ذلك إليه وعرض عليه هذه الجملة وقال له "أنا عاوزك تعمل الجملة دي أغنية".

وواصل حديثه، أن هذه الجملة ظلت معهم أكثر من 4 سنوات ولا يعرفون ماذا يفعلون بها، وبعد تفكير كثير وجد مطرب قديم كان يغني جزءا من أغنية كتبها أمل الطاير، ولحنها ملحن (توفى) والمطرب كان داخل السجن في ذلك الوقت، موضحا أنه قام بأخذ جزء من هذه الأغنية لتكملة أغنيته.

كواليس أغنية “اس اس السلام عليكم”

وأشار حكيم إلى أنه ذهب الى الملحن حسن قشقش لكي يلحن له هذه الأغنية، متابعا أنه قام بتلحين الأغنية أولا ثم كتبت الأغنية بعد ذلك، وأوضح أنه ذهب إلى المغني الذي أخذ جملة من أغنيته وقام بمراضاته- على حد وصفه-.

وأضاف "حكيم"  أن حلم حياته تحقق بوجوده في هذا البرنامج، مشيرا إلى أن أول البوم له صدر عام 1991، وهناك أشخاص يعيشون خارج مصر تواصلوا معه، قائلين "احنا لما بنسمع الاغاني بتاعتك؛ بنحس بمصر وريحة مصر"، موضحا “الناس في أمريكا بتقولي وإحنا بنتفرج عليك وبنسمعك بنشم ريحة مصر والتعبير ده لمسني”.

جورج وسوف راغب علامة الأزهر برنامج صاحبة السعادة الفنان حكيم الاعلامية اسعاد يونس

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