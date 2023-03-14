العقباوي: محمد صبحي لا يتحمل مسئولية هدفي إنبي في الزمالك

أكد محمد العقباوي حارس مرمى فريق المقاولون العرب السابق أن فريق الزمالك يعاني من سوء النتائج هذا الموسم بمسابقة الدوري الممتاز وكذلك في البطولة الإفريقية.

وقال محمد العقباوي حارس مرمى فريق المقاولون العرب السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"خسارة الزمالك من فريق إنبي في بطولة الدوري الممتاز أمر غير مقبول فنياً خاصة قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا ".

محمد صبحي لا يتحمل مسئولية هزيمة الزمالك أمام إنبي

وتابع:"من وجهة نظري أن محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك لا يتحمل مسؤولية هدفي فريق إنبي في شباك القلعة البيضاء في الدوري ".