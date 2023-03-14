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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق محلين والتحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة غربي الإسكندرية

حملات مكبرة غربي
حملات مكبرة غربي الإسكندرية

كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بتنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تشغل الطريق العام ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

وفي هذا الصدد، تم تنفيذ حمله شملت شوارع عين جالوت ، أم السلطان ، الاسناوي ، الامير لؤلؤ ، البيهقي بمنطقة مينا البصل وأسفرت عن غلق ٢ منشآه لعدم الالتزام بمواعيد الغلق والتحفظ علي كمية من الإشغالات المتنوعة وجاء ذلك بوجود إشغال الطريق بالحي.

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وأكدت شعبان بأن الحملات متوالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزالة الاشغالات ومتابعه الالتزام بمواعيد الفتح والغلق للمحلات والكافيهات.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء والالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحال، وإزالة لكافة الإشغالات التي تشغل الطريق العام.

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