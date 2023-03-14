أخبار التكنولوجيا| انهيار بنك Signature.. ومحللون: انتكاسة كبيرة لمستقبل العملات المشفرة.. وكاميرا سامسونج جالاكسي تزيف صور القمر.. ما القصة؟

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لطالما حازت الصور الملتقطة للقمر من هواتف "سامسونج جالاكسي" Samsung Galaxy الرائدة على إعجاب الكثيرين من مستخدمي الهواتف الذكية، حيث كانت دائما ما تنتقد هواتف آيفون لكونها لا تستطيع منافسة ومجاراة كاميرا هواتف سامسونج في إخراج صور فائقة الدقة للقمر.

بالرغم من الشبه الكبير لدرجة التطابق بين جوالى Galaxy S22 وشقيقه الأحدث Samsung Galaxy S23 Ultra 5G، إلا أن الأخير يقدم أفضل مواصفات قد تتمناها فى جوال أندرويد، بعدما زودته سامسونج بكل العتاد اللازم.

مع ارتفاع أسعار الجوالات الذكية بشكل ملحوظ، أصبح قرار شراء جوال ذكي رائد فى غاية الصعوبة، إلا أن سامسونج أردات جعل الأمر أكثر سهولة من خلال طرح جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G الذى يقدم قيمة مقابل سعر.

قد يكون إغلاق أكبر بنكين للعملات الرقمية Silvergate و Signature في غضون أيام؛ بمثابة انتكاسة كبيرة في النمو المستقبلي للأصول الرقمية، حيث اعتاد البنكان على تشغيل أنظمة blockchain رائدة سمحت بالتحويلات التجارية الفورية داخل وخارج العملات المشفرة على مدار الساعة.

تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق هواتفها الرائدة من فئة “فلاجشيب” خلال الأيام القادمة، حيث سيتم إصدار الهواتف رسميا في 23 مارس، مع عدد من المواصفات الفائقة، والتي يمكنها المنافسة مع أفضل هواتف الأندرويد في الأسواق.

كشفت تسريبات أن شركة “وان بلس” الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد للشباب مع سعر مناسب للغاية، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات المتميزة في الأداء والشاشة والكاميرا مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.

أربعة عقود كاملة كانت هي عمر بنك سيليكون فالي، البنك الأبرز في عالم شركات التكنولوجيا، والسادس عشر بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة بلغت أكثر من 200 مليار دولار، وهو أيضا البنك الذي قرر أن يضع حدا لنبضه؛ بعدما كان شريان الحياة للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا.

في خطوة غريبة من نوعها، وأيضا لإعطاء قبلة الحياة لشركات التكنولوجيا؛ لم يجد بنك HSBC أمامه سوى شراء الذراع البريطانية لبنك Silicon Valley سيليكون فالي، مقابل جنيه إسترليني واحد، وذلك بعد انهيار البنك بعد عجزه عن تلبية عمليات السحب الكبيرة لعملائه.