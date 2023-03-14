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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالجات كوالكوم.. هواوي تستعد لإطلاق هواتف أسطورية في هذا الموعد

بمعالجات كوالكوم..
بمعالجات كوالكوم.. هواوي تستعد لإطلاق هواتف أسطورية

تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق هواتفها الرائدة من فئة “فلاجشيب” خلال الأيام القادمة، حيث سيتم إصدار الهواتف رسميا في 23 مارس، مع عدد من المواصفات الفائقة والتي يمكنها المنافسة مع أفضل هواتف الأندرويد في الأسواق. 

 

وبحسب موقع GSMArena، فإن هواوي ستعلن عن الهواتف، ضمن حدث ضخم سيقام في العاصمة الصينية، بكين، حيث ستشمل السلسلة النسخة الأساسية من الهواتف Huawei P60 وكذلك النسخة الأكثر تميزا Huawei P60 Pro. 

   

وسيأتي هاتف هواوي Huawei P60 Pro بشاشة من نوع OLED مقاومة للمياه والغبار قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة  +QHD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية .

 

وسيقدم هاتف هواوي Huawei P60 Pro كاميرا ثلاثية خلفية بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر من شركة سوني  Sony IMX888، بينما ستحتوي الكاميرا المقربة بدقة 64 ميجابكسل على مستشعر  OmniVision OV64B مع تكبير 3.5x ، مع عدسة فائقة الاتساع بزاوية عريضة من Sony IMX858 بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.  

 

وسيعمل هاتف هواوي Huawei P60 Pro بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdrgoan 8 Gen 2 SoC من الجيل الثاني ، مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية من نوع  UFS 4.0 و سوفت وير  HarmonyOS 3.0 ،  بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط. 

 

ومن المتوقع أن تحصل الهواتف على إمكانات اتصالات الأقمار الصناعية من الجيل التالي، حيث سيتمكن المستخدمون من إرسال واستقبال الرسائل النصية والصوتية عبر الأقمار الصناعية.

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