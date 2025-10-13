إغلاق بوابة خروج مدرسة بالحديد والجنازير.. والأهالي: خلاف على ملكية الأرض والتعليم ندرس الأمر للصالح العام

أغلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية بوابة مدرسة ابتدائي بقرية ميت بره بمركز قويسنا بالجنازير والحديد.

وقد أثار الأمر استياء أولياء الأمور الذين أكدوا أن أولادهم يخرجون ويدخلون من هذه البوابة لأنها الأقرب لهم وفوجئوا بغلقها من شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

واكد الأهالي أن هناك خلاف علي ملكية الأرض المجاورة للمدرسة بين التعليم وشركة المياه، موضحين أن قرار الإغلاق تم بشكل مفاجئ للجميع.

فيما أوضح الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه سيتم بحث الأمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ولا توجد خلافات بينهم.

واكد, أن الأرض جميعها ملك الدولة وأنه سيتم بحث الأمر من أجل مصلحة الجميع والطلاب بالمدرسة والصالح العام.