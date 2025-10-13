قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
173 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة
يزور مصر لأول مرة.. أحمد موسى يكشف جدول زيارة ترامب وموعد مقابلته الرئيس السيسي
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح الملتقى الدورى الـ 12 لمديرى مكتبات مصر العامة بأسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإفتتاح فعاليات الملتقى الدورى الثانى عشر لمديرى مكتبات مصر العامة تحت شعار “ مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة ”، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بأسوان .

وذلك بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بعمل رئيس جامعة أسوان ، فضلاً عن الدكتور أحمد أمان المنسق العام ، و مديرى مكتبات مصر العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقاها نائبه تم التأكيد على أن إقامة هذا الملتقى داخل رحاب مكتبة مصر العامة بأسوان، والتى تواصل أداء رسالتها فى خدمة المعرفة والثقافة والتنمية المجتمعية، وخاصة أنها أصبحت إضافة هامة للخريطة الثقافية بزهرة الجنوب بإعتبارها أكبر صرح تنويرى لما تشتمله من مكونات وعناصر على أعلى مستوى من الرقى لتصبح بحق علامة مضيئة للمواقع الحضارية.

ولذا فإن المحافظة حريصة على الإرتقاء بمكتبة مصر العامة وفق رؤية متكاملة وممنهجة تقوم على تحويلها إلى منارة ثقافية ومعرفية متكاملة تساهم فى نشر الوعى والثقافة ودعم التعلم المستمر ، وتشجيع الإبداع والإبتكار بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 نحو بناء مجتمع يرتكز على المعرفة والتنمية المستدامة .

مكتبات مصر العامة

ولفت إلى أن شعار هذا الملتقى للعام الحالى يعكس ما نطمح إليه جميعاً من تبادل ونقل للخبرات والتجارب الناجحة ، وتبنى للأفكار المبتكرة ، وتكامل للأدوار بين مكتبات مصر العامة فى مختلف المحافظات بما يضمن تطوير الخدمات الثقافية والمعلوماتية وتوسيع نطاق تأثيرها داخل المجتمع ، تواكباً مع الدور الهادف لمكتبات مصر العامة كبيوت للخبرة والمعرفة ومراكز للإشعاع الفكرى والثقافى لتساهم فى بناء الإنسان المصرى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ولذا فمن دواعى الفخر أن تستضيف أسوان  عاصمة الثقافة الإفريقية هذا الحدث الثقافى المهم الذى يجسد روح التعاون والعمل الجماعى بين مؤسساتنا الثقافية فى ربوع وطننا الغالى مصر .

وتضمنت فعاليات الإفتتاح تفقد معرض للصور والدعاية الخاصة بصندوق مكافحة الإدمان ، فضلاً عن تقديم فيلم تسجيلى عن الإنجازات والأنشطة المتنوعة التى تمت على مدار العام المنقضى تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بهذا الصرح التنويرى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

افتتاح الملتقى الدورى الـ 12 لمديرى مكتبات مصر العامة بأسوان

اغلاق مدرسة في المنوفية

إغلاق بوابة خروج مدرسة بالحديد والجنازير.. والأهالي: خلاف على ملكية الأرض والتعليم ندرس الأمر للصالح العام

بطاقات تموين

محافظة الجيزة تضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد