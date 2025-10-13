افتتاح الملتقى الدورى الـ 12 لمديرى مكتبات مصر العامة بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإفتتاح فعاليات الملتقى الدورى الثانى عشر لمديرى مكتبات مصر العامة تحت شعار “ مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة ”، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بأسوان .

وذلك بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بعمل رئيس جامعة أسوان ، فضلاً عن الدكتور أحمد أمان المنسق العام ، و مديرى مكتبات مصر العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقاها نائبه تم التأكيد على أن إقامة هذا الملتقى داخل رحاب مكتبة مصر العامة بأسوان، والتى تواصل أداء رسالتها فى خدمة المعرفة والثقافة والتنمية المجتمعية، وخاصة أنها أصبحت إضافة هامة للخريطة الثقافية بزهرة الجنوب بإعتبارها أكبر صرح تنويرى لما تشتمله من مكونات وعناصر على أعلى مستوى من الرقى لتصبح بحق علامة مضيئة للمواقع الحضارية.

ولذا فإن المحافظة حريصة على الإرتقاء بمكتبة مصر العامة وفق رؤية متكاملة وممنهجة تقوم على تحويلها إلى منارة ثقافية ومعرفية متكاملة تساهم فى نشر الوعى والثقافة ودعم التعلم المستمر ، وتشجيع الإبداع والإبتكار بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 نحو بناء مجتمع يرتكز على المعرفة والتنمية المستدامة .

مكتبات مصر العامة

ولفت إلى أن شعار هذا الملتقى للعام الحالى يعكس ما نطمح إليه جميعاً من تبادل ونقل للخبرات والتجارب الناجحة ، وتبنى للأفكار المبتكرة ، وتكامل للأدوار بين مكتبات مصر العامة فى مختلف المحافظات بما يضمن تطوير الخدمات الثقافية والمعلوماتية وتوسيع نطاق تأثيرها داخل المجتمع ، تواكباً مع الدور الهادف لمكتبات مصر العامة كبيوت للخبرة والمعرفة ومراكز للإشعاع الفكرى والثقافى لتساهم فى بناء الإنسان المصرى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ولذا فمن دواعى الفخر أن تستضيف أسوان عاصمة الثقافة الإفريقية هذا الحدث الثقافى المهم الذى يجسد روح التعاون والعمل الجماعى بين مؤسساتنا الثقافية فى ربوع وطننا الغالى مصر .

وتضمنت فعاليات الإفتتاح تفقد معرض للصور والدعاية الخاصة بصندوق مكافحة الإدمان ، فضلاً عن تقديم فيلم تسجيلى عن الإنجازات والأنشطة المتنوعة التى تمت على مدار العام المنقضى تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بهذا الصرح التنويرى .