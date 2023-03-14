قصة شراء بنك HSBC الذراع البريطانية لـ«سيليكون فالي» مقابل جنيه إسترليني واحد

إنقاذا لشركات التكنولوجيا..

في خطوة غريبة من نوعها، وأيضا لإعطاء قبلة الحياة لشركات التكنولوجيا؛ لم يجد بنك HSBC أمامه سوى شراء الذراع البريطانية لبنك Silicon Valley سيليكون فالي، مقابل جنيه إسترليني واحد، وذلك بعد انهيار البنك بعد عجزه عن تلبية عمليات السحب الكبيرة لعملائه.

وأعلن HSBC، صباح أمس، أنه اشترى الذراع البريطانية المنكوبة لـ بنك سيليكون فالي الأمريكي، لتوفير شريان حياة لشركات التكنولوجيا التي كانت تخشى فقدان الوصول إلى ودائعها.

وبحسب صحيفة .City A.M فإن HSBC قرر الظهور باعتباره "الفارس الأبيض" في مواجهة منافسة من بنك لندن وصندوق استثمار في أبو ظبي، إلا أن HSBC هو من قام بالاستحواذ.

وتم تأكيد عملية الاستحواذ على الوحدة البريطانية لبنك سيليكون فالي بقيمة 1 جنيه إسترليني للأسواق صباح أمس.

وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي لـ HSBC إن "هذا الاستحواذ له معنى استراتيجي ممتاز لأعمالنا في المملكة المتحدة، حيث إنه يعزز امتيازنا المصرفي التجاري ويعزز قدرتنا على خدمة الشركات المبتكرة والسريعة النمو ، بما في ذلك في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة ، في المملكة المتحدة وأيضا على الصعيد الدولي ".

وصرح كوين بأن هذا يعني أن الشركات التي تعاملت مع الوحدة البريطانية لبنك سيليكون فالي ستتمكن الآن من الوصول إلى أموالها كالمعتاد.

وفي الوقت نفسه فلن يتحمل HSBC أيًا من التزامات بنك سيليكون فالي الأم في الولايات المتحدة ، والتي انهارت ، حيث تم وصف فشل البنك بأنه حدث محتمل على مستوى الانقراض لقطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة.

وأصدر HSBC بيانا قال فيه نرحب بعملاء SVB UK “الذراع البريطانية لبنك سيليكون فالي” ونتطلع إلى مساعدتهم على النمو في المملكة المتحدة وحول العالم، كما يمكنهم الاستمرار في التعامل المصرفي كالمعتاد ، مع العلم أن ودائعهم مدعومة بقوة وسلامة وأمن HSBC، ونرحب ترحيباً حاراً بزملائنا في SVB UK في HSBC ، ويسعدنا أن نبدأ العمل معهم ".

وكان الملياردير ومالك شركة تويتر، إيلون ماسك قد قال إنه "منفتح على فكرة" شراء بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة بعد انهيار أسهمه، وقرار السلطات الأمريكية بإغلاقه.

وأغلقت السلطات الأمريكية بنك سيليكون فالي حيث تحرك مؤسسو الشركات الناشئة لسحب أموالهم متأثرين بانخفاض سعر سهم البنك.