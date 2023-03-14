تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هاتف وان بلس الأرخص لفئة الشباب

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد للشباب مع سعر مناسب للغاية، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات المتميزة في الأداء والشاشة والكاميرا مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة وان بلس تعتزم إطلاق هاتفها المتميز OnePlus Nord CE 3 Lite في 4 أبريل المقبل، حيث سيكون الهاتف خيارا جيدا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف جيد بسعر رخيص نسبيا، حيث سيختلف سعر الهاتف عن OnePlus Nord CE 3 .

ومن المتوقع أن يحصل هاتف وان بلس الأرخص لفئة الشباب OnePlus Nord CE 3 Lite على بشاشة ذات حواف منحنية من نوع AMOLED قياس 6.72 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع نوتش على هيئة ثقب صغير في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية، وحماية مع زجاج Corning's Gorilla Glass 5 .

وان بلس OnePlus Nord CE 3 Lite

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3 Lite كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر من شركة سوني Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل ، وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي و إجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3 Lite بمعالج من نوع Snapdragon 782G من شركة كوالكوم الأمريكية ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3 Lite على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.