تونس.. تأجيل إضراب النقل إلى شهر مايو

أفادت إذاعة موزاييك التونسية بأنه تقررتأجيل الإضراب العام في قطاع النقل التونسي الذي كان مقررا يومي 15 و16 مارس إلى يومي 10 و11 مايو.

وبحسب الإذاعة التونسية؛ فقد جاء قرار التأجيل الإضراب على إثر جلسة صلحية إنعقدت في ساعات متأخرة من مساء امس الإثنين ، بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية ترأسها وزير النقل ربيع المجيدي.

وشارك في الجلسة رئيس ديوان وزير الشؤون الإجتماعية ووفد نقابي برئاسة صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين و المنشآت العمومية.

وأفادت الجامعة العامة للنقل، أنه تم تأجيل الإضراب بناء على طلب سلطة الإشراف لتمكينها من إستكمال عدة إجراءات التي تخص تطبيق نقاط خلافية وتسويتها في الآجال.