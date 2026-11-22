أ ش أ

انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم /الأحد/، بمقدار 159.92 نقطة ما نسبته 1.59% ليصل إلى 9902.87 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أنه تم تداول 106 ملايين و226 ألفا و397 سهما، بقيمة 254 مليونا و433 ألفا و765.506 ريال، عبر تنفيذ 14528 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسهم 45 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق، بنهاية جلسة التداول، 603 مليارات و957 مليونا و564 ألفا و242.772 ريال، مقابل 614 مليارا ومليونين و367 ألفا و500.260 ريال، في الجلسة السابقة.