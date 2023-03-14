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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنيقة وبأسعار مخفضة.. أفكار للأطفال لتقديم هدايا عيد الأم

أفكار للأطفال لتقديم
أفكار للأطفال لتقديم هدايا عيد الأم أنيقة بأسعار مخفضة

لم يتبقي احتفالات عيد الأم، سوى أيام قليلة ويحار الأطفال فى اختيار الهدية الأنسب التى تنال إعجاب كل ام فما هى. 

تكشف خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة عباس طريقة تقديم هدايا عيد الأم حسب ميزانيتك.

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افكار هدايا عيد الأم

أفكار عيد الأم 

ونستعرض لكم من خلال هذه السطر أفضل الأفكار المناسبة لهدايا عيد الام لأطفالك التى تناسب الميزانية. 

– بوكية ورد بجانبة هدية بسيطة .
– مج مكتوب عليه اسم الأم. 
– ميدالية فضة مكتوب عليها اسم الأم او صورتها أو صورة جماعية .
– خاتم فضة.
– محفظة جلد مخصوص عمولة ويكتب عليها اسم الأم او اول حرف منه.
– شنطة جلد.
– طرحة انيقة.
– بيجامة للبيت ، او اي نوع من ملابس البيت المناسبة للأم حسب الرغبة المفضلة لديها. 
– بوكس فيه منتجات للعناية بالبشرة والجسم.
– سكارف انيق.
– شال.
– ساعة.
– شوز.
– بلوزة شيك.
– غسالة اطباق حسب الميزانية يمكن اشتراك جميع أفراد الأسرة فيها وذلك من أجل تخفيف الآعباء المنزلية والمجهود عليها. 
– موبايل.
– أي باد.
– طقم ملابس كامل.
– برفيوم.
– حجز يوم في سبا للاسترخاء.
– نضارة شمس.
– خاتم دهب اوفضة.
– ماكينة قهوة. 
– اسدال صلاة انيق.
– مصحف بمسند.
– الاكسسوارات بشكل عام عقد, خاتم, سلسلة, اسورة, انسيال.
– سلسلة فضة او دهب. 

أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
أفكار هدايا عيد الأم للأطفال
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