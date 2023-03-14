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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سليمان عيد يسترجع ذكرياته مع محمود الخطيب.. شاهد

سليمان عيد
سليمان عيد

نشر الفنان سليمان عيد فيديو لصور مجمعة من ذكرياته ومراحل حياته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر سليمان عيد في صورة قديمة برفقه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين. 

يذكر أن الفنان  سليمان عيد حل ضيفا على برنامج “سينماتك" أثناء تواجده فى السعودية لعرض مسرحيته الجديدة “إزاى تخنق جارك”، وذلك للحديث عن كواليس المسرحية وتفاصيل أعماله الجديدة.

مسرحية “إزاى تخنق جارك” 

“إزاى تخنق جارك” من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوى ومحمود جاميكا، ويشارك فى بطولتها كل من أوس أوس ومحمد أنور ومصطفى بسيط ومحمد التوب، كما يتواجد أيضا بيومي فؤاد وهبة مجدي وإيمان السيد وآخرون. 

الفنان سليمان عيد سليمان عيد محمود الخطيب الخطيب النادي الأهلي الأهلى

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