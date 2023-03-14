السنهوري: الدنمارك من أغنى الدول الأوروبية

كشف الكاتب الصحفي عادل السنهوري، تفاصيل استقبال الرئيس السيسي لرئيسة وزراء الدنمارك أمس، موضحا أن الدنمارك من أغنى الدول الأوروبية، وتمتلك أكبر شركات الشحن في العالم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن هناك اهتمام من الدنمارك على التواجد في مصر من خلال عدد من المجالات التي تتميز فيها.

ولفت عادل السنهوري، إلى أنه من المهم الاستفادة من الخبرات الدنماركية في الشحن والماء والغذاء والصحة والبيئة النظيفة والخضراء.



وأوضح أن هذه أول زيارة لرئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر، بعد توليها الحكم في 2019 عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهذا يؤكد أهمية مصر بالنسبة لأوروبا والدنمارك.



