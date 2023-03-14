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رياضة

العريان: بطولة كأس العالم للخماسي كانت أكثر من رائعة.. وميداليات مصر مبشرة

صدى البلد

تحدث المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، عن نجاح تنظيم بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي استضافتها مصر على ملاعب الجامعة الأمريكية في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري.

وقال العريان في تصريحاته: « البطولة كانت أكثر من رائعة ، على مستوى التنظيم والملاعب لم نتلقى أي شكوى من أي دولة من الـ 35 دولة التي شاركت».

ووجه العريان الشكر إلى الجامعة الأمريكية التي استضافت منافسات البطولة للعام الثاني على التوالي مؤكدًا أن تواجد ملاعب الخماسي الحديث في الجامعة كان صدفة رائعة  وميزة كبرى رجحت الكفة لها عند مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة.

وتطرق العريان للحديث عن توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الإماراتي مؤكدًا أن مصر بلد كبير جدا ولها باع كبير وخبرة كبيرة في اللعبة لذلك فإنه يتمنى أن يتم توقيع بروتوكولات متعددة مع الدول العربية من أجل الاستفادة من خبرات مصر ونشر الخماسي الحديث.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة أن نتائج مصر في المجمل كانت جيدة باستثناء التتابع المختلط حيث لو يوفق الفراعنة في الوقوف على منصة التتويج كما تم في الفردي.

أردف العريان أن برونزية سلمى أيمن في فردي السيدات تعتبر مبشرة للغاية قبل باريس 2024، وبالطبع ذهبية البطل أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو تؤكد أنه يستطيع تكرار إنجازه الأولمبي في باريس.

وأوضح العريان أن مصر لم تخوض منافسات التتابع بأقوى فريق لديها حيث كان لابد من إراحة سلمى أيمن وأحمد الجندي، وشارك الثنائي الشاب ملك إسماعيل ومعتز وائل وهما صغار السن لكنهما اكتسبا خبرة، أما هايدي عادل ومهند شعبان حققا المركز الرابع وكانا أقرب لحصد ميدالية لكنها الرياضة لابد من فائز وخاسر.

واختتمت منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة وتوج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في فردي الرجال ، كما توجت سلمى أيمن بالميدالية البرونزية في فردي السيدات، وفي منافسات التتابع المختلط احتل الزوجي المصري هايدي عادل ومهند شعبان المركز الرابع.

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