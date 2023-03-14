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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق وزير الخارجية الإيطالي على انتهاكات حكومة الاحتلال الاسرائيلي

صدى البلد

أطلع وزير الخارجية والمغتربين  الفلسطيني رياض المالكي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، على آخر التطورات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة عامة، في ظل حكومة فاشية إسرائيلية مدججة بخطاب تحريضي دموي.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الايطالي؛ في مقر الوزارة برام الله، إن برنامج الحكومة الاسرائيلية قائم على ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، من قتل واعدام ميداني وتوسع استيطاني، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية وسياسات وممارسات تميزية عنصرية بما فيها ضد أسرانا البواسل، وكذلك الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.

وتابع: "كما تعلمون فإن البرنامج التحريضي للحكومة الإسرائيلية يترجم على الارض بشكل يومي، فقد شهدنا بداية عام دموي، باستشهاد 84 مواطنا فلسطينيا، بينهم 15 طفلا، تضاف الى سجل حافل من الجرائم، وأكدنا أن السياسات التي تنتهجها هذه الحكومة تقود حتماً إلى تدهور حقيقي وخطير في الأوضاع على الأرض، تحديداً مدينة القدس".

وأكد المالكي، على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الاستعمار الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري بإجراءات واضحة، وخطوات عملية لوضع حد لجرائم الاحتلال، وقال: "أكدنا أنه من غير المقبول أن يدعي أي طرف تفاجأه من تفاقم الأوضاع على الأرض أو من شكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بأدواتها المختلفة، وتعبير المجتمع الدولي عن القلق لا يكفي لوقف وردع جرائم الاحتلال.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، قال المالكي: إنه تربطنا بإيطاليا علاقات صداقة قوية ومتينة، نعمل على تعزيزها وتطويرها من خلال عقد اللجنة المشتركة قريبا، إما هذا العام أو بدايات العام القادم، في مدينة رام الله، وتفعيل عقد اجتماعات المشاورات السياسية بين الوزارتين. 

وثمن الدعم المستمر المقدم من الحكومة الايطالية للشعب الفلسطيني ومؤسساته خاصة مساهمتهم في دعم الاونروا.

وشكر المالكي، الحكومة الايطالية على دعمها لدولة فلسطين في المحافل الدولية، ودعا ايطاليا إلى إعادة النظر في تصويتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبقية اللجان المتخصصة في الامم المتحدة وبقية المنظمات الاممية والدولية الأخرى لصالح دولة فلسطين وحقوقها الوطنية.

كما شكر إيطاليا على موقفها الداعم لمبدأ حل الدولتين والرافض لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، وحثهم على الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف جرائم قواتها وارهاب مستوطنيها ضد الشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، موقف بلاده الثابت  الداعم لحل الدولتين، والمعارض للاستيطان. واكد على التزام بلاده بدعم المؤسسات الفلسطينية وخاصة دعم بناء القدرات للشرطة الفلسطينية و تدريب الدبلوماسين الفلسطينيين.

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