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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط سقف منزل غير مأهول بالسكان بسبب الأمطار الغزيرة بالبحيرة

انهيار سطح عقار غير
انهيار سطح عقار غير مأهول بالسكان

شهدت قبل قليل مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة انهيار سطح عقار غير مأهول بالسكان، جراء سقوط الأمطار الغزيرة والطقس السيئ الذي ضرب مدن ومراكز محافظة بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من العميد عمرو هندى مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد إنهيار سطح عقار نتيجة سقوط الأمطار والرياح دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارت الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول العقار وفصل كافة المرافق عنه.

واشارت التحريات الأولية أن المنزل صادر له قرار إزالة، وجاري عملية الإزالة كما تم إخلاء عدد من المنازل والمحال التجارية المجاورة له وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأكدت المهندسة زينت بركات مديرة الإدارة الهندسية في الدلنجات أن العقار الذي انهار سطحه منذ قليل عليه منازعات  بين بعض الورثة وصادر له قرار إزالة عام 2013، كما أن الدور الأرضي بهذا العقاري مستأجر إلى الوحدة الصحية لشغل مكتب صحة الدلنجات،  وجرى اخلائه منذ فترة وكانت الإدارة الصحية تقوم بسداد قيمة الإيجار عن طريق المحكمة.

واضافت مديرة الإدارة الهندسية بالدلنجات أنه جاري الآن تحرير مذكرة من قبل الإدارة الصحية بأن العقار حالي من كافة المتعلقات الخاص بهم حتي يتم إزالته فورا.


وشهدت محافظة البحيرة منذ الصباح الباكر سقوط الأمطار الغزيرة على جميع مدن وقرى المحافظة.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم التوجيه بسرعة التعامل مع سقوط الأمطار عن طريق الدفع بالمعدات الثقيلة من أجل المساهمة في الحد من آثار الأمطار التى شهدتها المحافظة اليوم الثلاثاء.


كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار إنعقاد عرفات العمليات بالمحافظة على مدار الساعة ، وذلك من أجل المساهمة في الإنتقال السريع الى أى مشكله قد تحدث.

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